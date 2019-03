VIDEO. Beauvais : cet artiste tétraplégique peint ses tableaux avec la bouche

Beauvais : un artiste tétraplégique peint ses tableaux avec la bouche

Peindre ? Michael Marseille n'y avait jamais pensé. Et pourtant aujourd'hui, aidé par ses auxiliaires, c'est devenu son quotidien. Dans sa vie d'avant,. Toujours sur les routes entre le Tour de France, le Giro, la Vuelta...Mais un jour, subitement, au retour de son footing, il est. Tout son corps le lâche, sauf sa tête, et il devient tétraplégique. Au centre de ré-éducation, les journées sont longues. AlorsEt pourquoi pas avec la bouche ? Une révélation.avec ma main, donc je suis toujours surpris à l'heure actuelle. Quand on a des douleurs, c'est une façon d'oublier,", assure Michael Marseille.Les premières toiles sont petites et hésitantes. Puis le trait se fait plus précis, les supports plus larges.. Ce jour-là, une classe de maternelle vient visiter l'exposition de Michael. Les enfants sont très intrigués : "Tu bouges pas tes mains et tu peins avec ta bouche... Comment tu fais ?", demande une petite fille, intriguée.Soutenu par l'association des Artistes peignant de la bouche et du pied, qui aide 26 peintres en France, Michael Marseille présente sa première exposition en solo au centre social de Voisinlieu jusqu'au 6 mars . Il exposera ensuite avec d'autres peintres du Beauvaisis, à la mairie.