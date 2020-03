VIDEO - Coronavirus : gyrophares et 2 tons, les pompiers de Beauvais soutiennent les soignants

"On est avec vous". C'est ce message que les pompiers du centre de secours de Beauvais ont voulu faire passer à tous les soignants qui luttent tous les jours pour sauver les vies des malades du coronavirus. Un message écrit à la main, une lettre par feuille, chacune tenue par un sapeur-pompier.Il est 20h précises samedi 20 mars quand Beauvais résonne du bruit du deux tons caratéristique des véhicules de pompiers et d'applaudissements. Dans la nuit, la lumière bleue de leur gyrophare. Sur le bitume de la caserne, des casques argentés forment un coeur.Une initiative décidée le matin même par les pompiers du centre de secours de Beauvais. Et mise en place rapidement, sans aucune hésitation de la part de l'ensemble de la caserne. Rendre hommage aux soignants mais aussi remercier la population pour son soutien. Sans oublier de rappeler la consigne essentielle : "restez chez vous".Une heure après sa publmication sur la page Facebook du Sdis de l'Oise , la vidéo avait été vue plus de 20 000 fois et partagée plus de 1200 fois. Elle avait également provoqué près de 8000 réactions.