VIDÉO. Plongée dans la vie en communauté dans l'Oise des années 1970

Le filmeur et les utopistes (La séquence du filmeur 18/40)

Plongée dans la vie en communauté dans les années 1970 dans l'Oise

Ils étaient des pionniers, des aventuriers, qui ont contribué à une prise de conscience écologiste. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

La vie en communauté va de soi, tout se partage. On parle alors d’aider le Tiers-monde, puis le Quart-monde.Notre filmeur sait que ses images marquent un moment historique. Ils étaient des pionniers, des aventuriers, qui ont contribué à une prise de conscience écologiste...écrit et réalisé par Corine Zongo-WableUn matin d’hiver, une camionnette rouge attend son chargement. Elle sort de l’ordinaire, assurément car son conducteur et filmeurva la remplir de rêves, d’idées novatrices pour construire une nouvelle société : celle des années 1970.Et pour cela il va créer l’et acheter une ferme. A bord de sa camionnette enchantée, le filmeur utopiste -pantalon pattes d’éph' de rigueur- nous plonge dansUne véritable opération commando s’organise alors : la belle équipe arrive dans la rue, déboule dans la cave, en ressort tout ce qui semble inutile. Les bras ne manquent pas : famille, amis, bénévoles, une troupe soudée se constitue autour de notre filmeur qui fixe cette aventure pour la postérité.Ensuite, direction la ferme pour trier et recycler le tout...