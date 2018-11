VIDEO. La fièvre du samedi soir qui embrasait les soirées de Beauvais en 1978, filmée par un amateur

En 1978, la fièvre du samedi soir embrase les écrans. Et notre filmeur, est résolument un filmeur disco ! Nous ne sommes pourtant pas à Broadway mais dans le quartier de la Soie Vauban à Beauvais, la fierté de notre industrie.

Le filmeur du samedi soir (La séquence du filmeur, 7/40)

Quand la fièvre du samedi soir embrasait les soirées de Beauvais en 1978

Le filmeur du samedi soir / © DR

La séquence du filmeur L'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel. Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec ses amis,prépare la soirée. Cela demande un minimum de matériel, des spots, trouver un lieu (ce sera la cave de sa mère qui, par chance, n'entend plus très bien…), et des répétitions dans l'après-midi.Tous types de répétitions bien entendu… A deux, ou en solitaire, et certaines de ses amies prennent les choses très au sérieux en pratiquant un échauffement intensif et inspiré…Il faut rappeler que cette danse demande une forme physique excellente, une grande souplesse et le goût de se montrer…De leur côté les garçons tentent quelques chorégraphies…La soirée peut commencer pour François et toute sa bande. Évidemment, les tenues restent modestes, mais les pulls moulants, moulent comme une esquisse, la promesse d'une soirée réussie !Le disco a inventé le dance floor et imposé de nouveaux codes, mais les lendemains restent les mêmes...