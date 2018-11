VIDEO. Quand les parents filmaient leurs enfants en Super 8

Le filmeur et Françoise Dolto (La séquence du filmeur, 6/40)

Quand les parents filmaient leurs enfants en super 8 durant les sixties

Une caméra, des parents et des enfants. Le cocktail idéal pour des images drôles et colorées, des rires et des cascades intrépides. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

En naissant, un enfant transforme deux adultes en parents. On peut dire ainsi que c'est l'enfant qui fait les parents.

Il faut une très grande maturité pour être capable d'être parents, car cela implique d'être conscient que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais une situation de devoir.

La séquence du filmeur L'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel. Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Voiciadolescent plein de promesses, mais cela ne s’est pas fait tout seul...a bien aidé ses parents, enfin on ne sait pas vraiment s’ils ont tout compris… Et là, c’est son père qui a tout filmé.Ecrit et réalisé par Corine Zongo-WableCitonsEntièrement d’accord, avant lui ils n’étaient rien, il leur a tout appris oralement.Et Françoise ajoute : "Le nouveau-né aspire d’abord à communiquer et ses désirs, indépendants de ceux d’un adulte, sont aussi respectables".Ça se discute… on voit bien que sa mère a fait de son mieux, mais a-t-elle tenu compte de son désir d’être lavé, et pas frotté ? En plus, son frère qui regarde, c’est un peu pénible quand on y pense…Les parents de Bruno étaient-ils capables d’être ses parents ? Quand on voit certaines images, on a des doutes… A un moment donné, ils multipliaient les tests de motricité, mais dans quel but ? On cherche encore…Françoise insiste : "La névrose n'est pas une maladie mais une souffrance, qui peut se transmettre de génération en génération tant qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait. Un petit événement caché, dans la vie de quelqu'un peut aussi gâcher la vie de ses descendants. "C’est vrai, Bruno a mal vécu la naissance de sa sœur, on peut même parler de syndrome post traumatique, mais bon, il paraît que c’est normal, il avait simplement envie de la tuer.Un adolescent, disait Françoise Dolto, c'est un homard pendant la mue !Un homard ?