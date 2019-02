Visiter la cathédrale, fabriquer des briques ou pratiquer la boxe thaïlandaise ... Kamini découvre Beauvais

Beauvais, la battante

Dimanche 3 mars à 12H55

La cathédrale gothique de Beauvais / © France 3 Hauts-de-France

Portrait d’un horloger

Jean-Paul Crabbe et l'horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais / © France 3 Hauts-de-France

Jean-Paul Crabbe raconte l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais

Beauvais est située entre Amiens et Paris, avec ses 56 000 habitants et sa cathédrale gothique haute de 153 mètres,Présentation Kamini Réalisation Pascal GonzalezBeauvais, labellisée ville d'art et d'histoire en 2012, possède un patrimoine exceptionnel d'une grande diversité.Le chœur de la cathédrale Saint-Pierre est le plus haut du monde avec ses 48,50 mètres un ensemble de verrières exceptionnelles créées entre le XIIIe et le XXe siècle, et réalisées par des maîtres-verriers renommés.Elle possède aussiFils et petits-fils d’horloger, Jean-Paul Crabbe manie ses outils depuis sa plus tendre enfance. Ce professionnel passionnant est en charge de l’entretien de l’horloge de la cathédrale de Beauvais.Jean-Paul Crabbe nous raconte l’histoire de ses 52 cadrans, 68 automates et 84 statuettes.

Une boxeuse pas comme les autres

La championne de boxe thaï Sonia Choukard est un sacré exemple de combativité ! / © France 3 Hauts-de-France

Cours de boxe thaï pour Kamini

Au pays des briques, Kamini patauge dans l’argile

La briqueterie de la famille deWulf à Allonne Beauvais / © France 3 Hauts-de-France

Valérie Dubuisson / © France 3 Hauts-de-France

Cuisiner une tarte picarde

Rencontre avec un effaroucheur

Rencontre avec un effaroucheur / © France 3 Hauts-de-France

Prendre un cours de lancer de bâton

Lacombinaison de twirling-bâton de Kamini

Bagarreuse, diabétique et pleine d’énergie …Cette Bauvaisienne de 24 ans est championne du monde, de France et de Picardie de boxe thaïlandaise. Elle initie Kamini à son sport fétiche."C’est le fait que je sois diabétique qui a fait que je me suis lancée dans la boxe. Je n’ai pas accepté cette maladie et j’étais toujours nerveuse."Rendez-vous dans une briqueterie qui traverse le temps, celle d’Allonne Beauvais."Les premières traces remontent en 1883, et notre grand-père à repris en 1912. Nous sommes la quatrième génération."Choisir la meilleure argile, apprendre à la pétrir, puis mouler, découper une brique, les sécher et enfin les cuire … Kamini découvre tout des petits secrets de fabrication de la famille deWulf À deux pas de la briqueterie, la potière Valèrie Dubuisson accueille Kamini dans son atelier et lui donne quelques trucs de céramiste. Eric Minart nous concocte un dessert à sa façon. Prendre des pommes Boskop, faire un caramel, les cuire au four et déguster !Beauvais, c’est aussi un aéroport avec ses 4 millions de voyageurs. Pour les protéger, il y a un homme, Laurent Delafosse. Son métier, être effaroucheur. Entendez par là : être « un agent de lutte contre le péril animalier ».Il s’agit pour lui d’éviter les collisions entre les oiseaux et les avions. Découverte d’un métier pas comme les autres.Romain Picard apprend à Kamini comment lancer un bâton durant une séance de twirling-bâton.