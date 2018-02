Un Beauvaisien suspecté d'un quadruple meurtre dans la Drôme et le Vaucluse déclaré irresponsable

Après une première expertise psychiatrique réalisée après les faits, qui avait conclu à l'irresponsabilité pénale du mis en cause en raison de, une contre-expertise menée par un collège de trois experts vient de parvenir à la même conclusion, a précisé l'avocat.Le dossier devrait désormais être transmis à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, qui pourra demander une nouvelle expertise, selon Me Fort.Le suspect, qui avait 23 ans au moment des faits, est soupçonné du meurtre d'un octogénaire poignardé à Chabeuil (Drôme), d'un couple de Montvendre (Drôme) et d'une sexagénaire d'Orange (Vaucluse).Le parquet de Valence avait ouvert une information judiciaire en décembre 2016 et subordonné une éventuelle mise en examen aux conclusions des experts psychiatres. Selon Me Fort, le suspect avait cependant conscience des altérations de son comportementprovoquées par, a-t-il ajouté. Le mis en cause a par ailleursà de la prison pour des faits de trafic de stupéfiants, violences ou vol, a encore fait valoir l'avocat.