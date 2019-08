Breteuil : “Mon commerce d'ici” pour redynamiser le centre-ville

Mon commerce d’ici est un nouveau dispositif d’attractivité économique initié par la chambre du commerce et de l’industrie de l’Oise.

Sur son site Internet, la ville de Breteuil fait la promotion du dispositif "Mon commerce d'ici" . Partenaire de la chambre de commerce de l'Oise, elle incite les candidats à reprendre un local dans le centre-ville pour y installer un commerce, un remède au déclin urbain.L'implantation des futures structures commerciales bénéficie de quelques avantages, comme un loyer bas, pas de frais d'agence immobilière ou encore l'absence de droits d'entrées. Le futur commerçant bénéficiera d'un soutien pour sa communication avec un coaching assuré par les conseillers de la Chambre de commerce. Autre avantage et non pas des moindres, une exonération fiscale pendant cinq ans.Nous avons rencontré deux commerçants à Breteuil et à Méry-la-Bataille qui se sont lancés. Johanne Nicolas a ouvert une boutique de vêtements et Jean-Philippe Buiron, a été l'un des premiers à avoir bénéficié de ce dispositif en 2012 pour son restaurant. Sur les 10 projets lancés depuis 2010, le bilan est positif puisqu'il n'y a eu aucune faillite."On a besoin de petit magasin comme ça pour faire vivre Breteuil, cela faisait un an que ce local était fermé", souligne une cliente de Johanne Nicolas.