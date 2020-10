Bruno Luzi après le lourd échec de Chambly face à Auxerre : "Je vais prendre cette défaite pour moi"

"On ne peut que remonter"

🚑 Bastian Badu quitte à l’instant l’hôpital et rentre avec le reste de la délégation camblysienne. Bonne nouvelle ! ⚽️ — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) October 24, 2020

C'était une soirée éprouvante pour le FC Chambly en déplacement à Auxerre samedi 24 octobre pour cette 8e journée de Ligue 2. Après sa lourde défaite à domicile face à Clermont (3-0), les Camblysiens avaient à cœur de se racheter.Mais ce samedi au stade Abbé Deschamps, la tâche fut compliquée, d'autant que le FC Chambly n'a jamais réussi à battre l'AJ Auxerre. Après un premier quart d'heure timide, les Auxerrois ont ouvert le score sur corner à la 17e minute. Un but de la tête de Mickaël Le Bihan qui restera l'homme fort de ce match. À peine quelques minutes plus tard, Rémy Dugimont double la mise (20e), juste avant que Le Bihan récidive de la tête (30e) à la demi-heure de jeu. Les Camblysiens rentrent au vestiaire avec trois but de retard."On n'a pas baissé les bras, on a proposé du jeu, on aurait mérité de revenir. Mais c'est comme ça, quand il n' y a rien, il n'y a rien", a confié Bruno Luzi à la fin de la rencontre.En seconde mi-temps, le sort s'acharne. Le Picard Bastian Badu a des vertiges après un choc à la tête. Il est transféré à l'hôpital et remplacé par Vlatko Stojanovski. Mickaël Le Bihan enfonce le clou et offre un quatrième but à l'AJ Auxerre (49e). Avec ce triplé, il devient le meilleur buteur du championnat de Ligue 2 (7 buts).La rencontre, marquée également par l'hommage rendu à l'ex-gardien du club et de l'équipe de France Bruno Martini, décédé le 20 octobre, se termine sur le score de 4-0. "Je me suis certainement trompé dans le système, donc je vais prendre cette défaite pour moi", affirme l'entraîneur de Chambly qui préfère rester optimiste. "J'ai quand même trouvé qu'on avait un meilleur comportement que la semaine passée. On avait pris 3-0 sans envie. Ce soir au moins on a joué."Le FC Chambly se retrouve désormais à la dernière place du classement de Ligue 2. "C'est bien comme ça, ça peut pas être pire. On ne peut que remonter. Il y aura des jours meilleurs", a rétorqué Bruno Luzi.Prochain match samedi 31 octobre à 19h à domicile face à Dunkerque. L'Amiens SC se déplace, quant à lui, à Sochaux lundi soir 26 octobre à 20h45.