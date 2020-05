Ligue 2 - Bruno Luzi, l'entraîneur du FC Chambly, démissionne de son poste : “c'était devenu inéluctable”

"Je pense que c'est le moment pour le club de travailler avec quelqu'un d'autre et pour moi de faire autrechose. C'est quelque chose qui déjà trottait dans ma tête depuis quelques mois. Et dernièrement, ça s'est vérifié qu'il fallait qu'on cesse". Il ne nous en dira pas plus sur les raisons qui ont conduit Bruno Luzi à démissionner de son poste d'entraîneur du FC Chambly Oise. Un poste occupé depuis 2001. Mais à l'émotion dans la voix qu'il peine à dissimuler, on se doute que la décision ne fut pas facile à prendre.Bruno Luzi commence sa carrière de joueur de foot en 1981 à l'US Chantilly puis l'US Dunkerque au poste d'attaquant. Il ne passera jamais professionnel mais fonde avec son frère Fulvio et leur père Walter en 1989 le FC Chambly à l'épopée extraordinaire . Le club débute en 5e division de district de l'Oise. 30 ans plus tard, il joue en Ligue 2. De 1989 à 2019, le FC Chambly aura effectuer la vertigineuse ascension de 12 divisions. Soit une moyenne d'environ une division tous les deux ans. Le FC Chambly Oise est l'un des seuls clubs européens à avoir connu un tel parcours en si peu de temps.Cette ascension, Bruno Luzi en est l'artisan depuis 2001, date à laquelle il devient entraîneur."Il y avait déjà des dissensions sur pas mal de choses. J'ai senti que j'étais en désaccord avec la direction du club sur certains sujets et qu'il n'y avait plus de conciliation possible, explique Bruno Luzi. On a fait le bilan avec le président et on a décidé de se séparer. Je ne veux pas m'épancher mais c'était le moment. Avec cette trêve forcée, ça laisse 4 mois au club pour trouver mon remplaçant. Je ne voulais pas laisser le club dans la mouise. C'est une décison qui a mûri pendant un moment. Je pars sans animosité ni amertume. Je serais supporter de Chambly ad vitam aeternam".Les joueurs ont été mis au courant de cette démission. "Certains l'ont mal pris, avoue Bruno Luzi. On est très proches et on a vécu beaucoup de choses avec certains."Bruno Luzi ne sait pour le moment pas où il va atterir la saison prochaine : "je suis sur le marché, essaie-t-il de plaisanter. Avant de revenir sur sa démission : "c'était une décision très difficile à prendre mais c'était devenu inéluctable. Donc je l'ai prise".