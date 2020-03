CARTE - Coronavirus : retrouvez quels marchés sont ouverts dans l'Oise

Pas de décision dans la Somme

Depuis un décret du lundi 23 mars, les marchés couverts et fermés sont désormais interdits.Cette mesure prise par le gouvernement vise à restreindre encore plus les déplacements et ainsi limiter au maximum la propagation du Covid-19.Or pour de nombreuses communes, la tenue des marchés est essentielle. Le décret prévoit donc une dérogation : "L'État dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7".Ainsi, seules les demandes de dérogation exprimées par les maires concernés et adressées au préfet seront instruites sous des conditions d'organisation très strictes et sous la responsabilité du maire.Dans l'Oise, les marchés autorisés sont ceux de : Pont-Sainte-Maxence, Saint-Paul, Le Plessis-Brion, Creil, Plailly, Lagny-le-Sec, Lamorlaye, Montataire, Milly-sur-Therain, Crépy-en-Valois, Compiègne, Tracy-le-Mont, Gouvieux.Dans la Somme, aucune décision n'a été prise ce mercredi matin. "La préfète de la Somme a demandé à l’ensemble des maires du département de bien vouloir lui préciser, s’ils disposent sur leur territoire d'un marché ouvert, leur(s) jour(s) et heures d’ouverture, ainsi que la présence de distributeurs automatiques de produits locaux", indique le communiqué de la préfecture.La préfète prendra ensuite sa décision en fonction des cas. "À partir de ce panorama et des avis des élus, la préfète de la Somme analysera avec eux la situation afin de prendre, au cas par cas, des décisions propres à concilier sécurité sanitaire et continuité de l'approvisionnement alimentaire en produits frais", pousuit le communiqué.