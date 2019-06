Casting : Canal + recherche des figurants chasseurs pour un tournage dans l'Oise

Quel profil ?

Les éléments à fournir

1 photo portrait récente

1 photo en pied récente

Nom et prénom

Code postal et ville de résidence

Son numéro de téléphone

Sa date de naissance

Sa nationalité

Son expérience en chasse

Si vous faites partie ou pas d'une fédération/club/association de chasse. Si oui, dire depuis combien de temps.

Mentionner si vous avez des tatouages et/ou piercing. Si oui, préciser où.

Si vous êtes véhiculé

Ses disponibilités sur la période de juillet-octobre



Comment candidater ?

Et si le temps d'une journée, vous passiez devant la caméra pour démontrer vos talents d'acteur ? En pleine préparation de sa nouvelle série historique "Paris Police 1900", qui se déroule dans le Paris de la Belle époque (à l'orée du XXe siècle), Canal + est actuellement à la recherche de figurants pour interpréter le rôle de chasseur.Pour ce rôle de figurant, la chaîne de télévision souhaite des "hommes entre 25 et 65 ans, de type européen (teint clair) avec coupe de cheveux classique (les barbes, moustaches ou boucs sont un plus)". Et surtout "sachant tirer à la carabine ou au fusil (arme d’époque fournie sur le tournage)".Le tournage est prévu dans l'Oise sur une journée durant la semaine du 23 septembre 2019. La rémunération est celle du tarif figuration TV, à savoir 84,5 € brut.Toutes les personnes intéressées par l'aventure peuvent s'inscrire par mail avant le 15 juillet à l'adresse suivante :Les casteurs ayant démarré une série de castings pour différents rôles, il est impératif de mentionner "chasseur" en objet du mail.