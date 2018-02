Un cef traqué puis épargné à Pont-Sainte-Maxence (Oise)

Cerf traqué et sauvé à Pont-Ste-Maxence

Intervenant : Arnaud Dumontier, Maire (LR) de Pont Sainte-Maxence avec des images du SDIS de l'Oise et du Collectif AVA - Equipe : BAILA Karim, HENRION Benoît, DUCHET Nicolas

Samedi, après avoir été poursuivi pendant des heures par une dizaine de chiens lors d'une chasse à courre, un cerf s'est immobilisé dans une rue de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise.Alerté, le maire a donné l'ordre de le sauver : "et qu'il n'y ait pas de trouble public à Pont-Sainte-Maxence avec des affrontements entre ceux qui sont pour la chasse et ceux qui sont contre".Le quartier a été immédiatement bouclé par plus d'une vingtaine de gendarmes. Sur leur ordre, les chasseurs qui étaient restés à l'entrée de la commune, comme le stipule la loi, sont venus récupérer les chiens.Afin de s'assurer qu'ils aient bien respecté les règles, les images de vidéo-surveillance seront analysées, assure le premier élu, Arnaud Dumontier (LR).Les services vétérinaires des sapeurs-pompiers de l'Oise ont alors pris en charge l'animal. Après lui avoir administré une première dose d'anesthésiant grâce à un fusil hypodermique, le cerf a réussi à s'enfuir jusque devant la mairie, attirant les badauds et les militants de la cause animale, malgré les risques d'accidents.Une deuxième fléchette a fini par endormir le cerf. Celui-ci a alors pu recevoir une injection d'antibiotiques.Avant d'être relâché en forêt, le cerf a été équipé d'une bague et marqué par une peinture bleue qui devrait le préserver jusqu'à la fin de la saison de chasse.