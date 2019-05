Chambly champion de France de badminton pour la 6ème fois consécutive

Indétrônable le BCCO ! Samedi, à St-Dié-des-Vosges, le Badminton club de Chambly Oise a remporté son sixième titre consécutif de champion de France face à Aulnay-sous-Bois.Une victoire obtenue après une finale "à suspense" et un week-end de matches contre les meilleurs joueurs du circuit. Vendredi, les Camblysiens avaient gagné leur place en finale en battant Arras sans concéder un seul des 5 matches de la demi-finale.Mais le lendemain, les rencontres de la finale n'ont pas été aussi expéditives. Il leur faudra attendre la soirée pour être sacrés une nouvelle fois champion de France face à Aulnay-sous-Bois. Les joueurs de Seine-Saint-Denis ne s'en sont en effet pas laisser compter devant les tenants du titre. Chambly ne le gardera qu'à une rencontre près. Score final : 5 matches pour le BCCO à 4 pour Aunay-sous-Bois.Après plus de 4h de matchs, Chambly reste donc champion de France et ajoute un 6ème titre consécutif à son tableau.Une performance historique saluée par la Fédération française de badminton sur sa page Facebook