Chambly à l'entraînement avant la Coupe de France

Entraînement Chambly avant la Coupe de France

Intervenants : Gaharo Doucouré, Milieu de terrain FC Chambly Oise ; Laurent Héloïse, Milieu de terrain FC Chambly Oise ; Fulvio Luzi, Président FC Chambly Oise - Equipe : PÉNICHOU Laurent, BARÈGE Aurélien, LE FUR Sébastien

C'est sous la pluie que les joueurs Camblisiens ont dû s'entraîner à la veille du match contre Châteauroux.Pour la troisième fois de suite, Chambly accède en 16ème de finale de la Coupe de France. La rencontre ne sera pas simple. Il va falloir qu'elle se qualifie à Châteauroux, 9ème de Ligue 2. Un club que Laurent Héloïse connaît bien puisqu'il portait les couleurs berrichonnes l'an dernier : "Ce match-là est très ouvert pour nous. C'est chez eux devant leur public. C'est eux qui sont en Ligue 2 donc nous, on n'a rien à perdre sur ce match".Pour, président du club isarien, gagner ce match donnerait aussi une bouffée d'oxygène dans les caisses du club : "La coupe de France, c’est très rentable. Sur les deux dernières saisons, ça nous a ramenés beaucoup d’argent. D’ailleurs l’an dernier on a recruté trois joueurs et des bons joueurs grâce à la coupe de France. Cette année, elle ne sera pas très rentable si on est éliminé demain mais comme on va passer, j’espère encore avoir un bon tirage après. C’est la 1ère fois qu’on irait en 8ème de finale et ça, ce serait énorme pour un club qui n’a pas encore 29 ans".Les supporteurs ont rendez-vous à la gare de Chambly à 13h30. Coût du voyage en car, match compris : 29 €