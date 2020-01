Chambly : un gendarme blessé en intervention après avoir été percuté par une voiture

Selon la gendarmerie, le militaire procédait à la sécurisation des voies sur la RD1001, à hauteur de Chambly, quand il a été heurté violemment par un véhicule ce vendredi 17 janvier. Peu avant 20h, une voiture en panne avait été signalée, déclenchant l'intervention de trois gendarmes. L'un d'eux se serait alors positionné sur des zébras pour faire ralentir la circulation.Il s'est alors fait renverser par une voiture et a été projeté au sol. Après l'intervention des secours, la victime a été héliportée et hospitalisée en état d'urgence absolue. Ses deux collègues ont également été pris en charge en état de choc.Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'événement. Le conducteur de la voiture en cause a été interpellé.