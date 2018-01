Chambly jouera contre Granville en 8e de finale de la Coupe de France

Metz (L1)-Caen (L1)

Bourg-en-Bresse (L2)-Marseille (L1)

Lens (L2)-Troyes (L1)

Chambly (N1)-Granville (N2)

Auxerre (L2)-Les Herbiers (N1)

Grenoble (N1)-Strasbourg (L1)

Le tirage de la Coupe de France pour les 8e de finale a eu lieu jeudi soir à Strasbourg.Le FC Chambly (Nat) , la dernière équipe picarde en lice, affrontera Granville (N2)."Un tirage pas très glamour" , comme nous l'explique Fulvio Luzi, président du club, qui ajoute "mais il il devrait nous permettre de passer. Par contre, c'est un bon tirage car on va jouer chez nous. Ça fait deux ans de suite qu'on joue à l'extérieur, on va enfin jouer chez nous. On est très content".La date (mardi 6 ou le mercredi 7 février) et l'heure du match ne seront fixés qu'en fin de journée ce vendredi.Résultats du tirage de ce jeudi pour les 8e de finale de la Coupe de France :Strasbourg s'est offert le dernier billet pour les 8es de finale de la Coupe de France en battant jeudi Lille (2-1).Montpellier-Lyon sera l'affiche des 8es (6-7 février).Le PSG, tenant du titre, ira à Sochaux (L2).Ecoutez la réaction de Jean-Michel Rouet, conseiller du président du FC Chambly