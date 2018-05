Activité touristique en hausse à Chantilly au mois de mai

Reportage de Marie-Charlotte Roupie, Nagib Ben Ghezala et Pierre Olivier Pappini. Intervenants : Julien Cerutti, Responsable d'un restaurant ; Yves Bienaimé, Propriétaire du Potager des Princes

Soleil et tourisme font bon ménage et quand s'ajoutent vacances et jours fériés, les retombées économiques sont au plus haut.Avec les vacances scolaires du 21 avril au 7 mai puis les deux jours fériés la semaine suivante, les restaurants et les hôtels étaient bien remplis. Julien Cerutti, responsable d'un restaurant a le sourire : "Il y a 15 jours, on a battu le record de couverts en 10 ans".Même satisfaction au Potager des Princes où plus de 200 personnes sont accueillies chaque jour.Une avant saison qui avec les offres culturelles de Chantilly risque d'attirer encore plus de touristes à quelques semaines de l'été.