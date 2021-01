À Chantilly, un cerf chassé à courre se réfugie dans la gare

"Il était épuisé. Je ne sais pas par où il est entré mais il est allé se coucher sur les voies. Et les chasseurs l'ont poursuivi avec leurs chiens jusque dans la gare". Au téléphone, un témoin de la scène raconte, une pointe d'indignation dans la voix : mardi 12 janvier, vers 16h, un cerf s'est réfugié dans la gare de Chantilly dans l'Oise pour échapper à la meute de chiens qui le chassaient.

Selon le témoin, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour repousser les chasseurs à courre et leurs chiens en dehors de la gare. Et "pour contenir les curieux et éviter que quelqu'un ne soit blessé si l'animal s'enfuiait", nous confie-t-on à la SNCF. Un vétérinaire a finalement été appelé par la police pour endormir l'animal. Mais l'impact de la fléchette anesthésiante l'a fait se lever et repartir vers la forêt voisine.

La circulation des trains sur l'axe Paris-Creil a été interrompue. Aux alentours de 18h, le trafic a pu reprendre avec retards prévus sur la ligne.

🔴 17h54

Axe Paris ↔ Creil

L'animal qui bloquait le trafic ferroviaire à Chantilly n'est plus sur les voies.

Le trafic va pouvoir reprendre. Les retards se résorberont très progressivement. https://t.co/TC9WGZDriw — TER Hauts-de-France (@TERHDF) January 12, 2021

Le cerf a été localisé dans les bois, endormi mais à priori en bonne santé et ne présentant aucune blessure apparente.