Chantilly : le concours d'élégance du prix de Diane, entre raffinement et excentricité

#R1Chantilly Arrivée dans un mouchoir de poche ! Victoire à la manière des grandes pour Laurens (P.J. McDonald / K. Burke) qui s’impose dans le Prix de Diane #Longines. Troisième groupe 1 dans la carrière de la pouliche ! Arrivée : 3 - 6 - 5 - 2 - 11 pic.twitter.com/YkgtDTLjWw — Equidia (@equidia) 17 juin 2018

Bien sûr, il y a eu la victoire de la pouliche anglaise, arrachée de haute lutte et qui a permis à son jockey,, de remporter ce dimande son premier prix de Diane sur l'hippodrome de Chantilly, dans l'Oise. Mais pendant que les passionnés regardaient la jeune jument baie décrocher le titre de "meilleure pur-sang de trois ans d'Europe sur 2.100 mètres", une partie de la foule, très apprêtée pour l'occasion, c'est surtout prêtée au pique-nique le plus chic de l'année.



Reconnu pour ses enjeux hippique, le rendez-vous l'est tout autant pour le défilé de coiffes et chapeaux dont se parent les dames venues assister à l'événement. Une tradition qui fait l'objet d'un concours d'élégance mené par l'ex-Miss France Sophie Thalmann et le créateur Christophe Guillarmé. Cette année, services à thé, ananas, plumes de paon se sont succédé au gré des inspirations des modistes, parmi lesquelles Céline Cavé, récompensée les deux années précédentes.





Tradition familiale ou première expérience, expression personnelle ou déclinaison de professionnel, chaque année, l'événement parvient à rassembler femmes et quelques hommes, déterminés à faire souffler un vent d'élégance sur l'hippodrome. L'événement était bercé par les notes des Naive New Beaters qui a donné un concert en marge de la course.