Coronavirus et confinement - À Pâques, le triathlon de Chantilly se prépare à la maison

Une course à la maison

Prix de la vidéo la plus créative et de la meilleure tenue

Le triathlon de Chantilly pour le moment maintenu

Il fallait y penser. Le Castle Triathlon Series, organisateur anglais, du triathlon de Chantilly a décidé de faire bouger ses participants durant cette période de confinement, dictée par l'épidémie de coronavirus, Covid-19.Alors que deux courses ont dores et déjà été annulées (Lough Cutra Castle Triathlon et Cholmondeley Castle Triathlon prévues fin mai et début juin en Angleterre), l'organisateur de Triathlon a mis en place un duathlon (course, vélo, course) à la maison, à l'occasion du week-end de Pâques.Les participants peuvent s'inscire gratuitement sur le site . Trois courses adultes et trois courses enfants sont proposées. Les participants doivent se filmer lors de chaque étape, pour "prouver" leur participation. Ils les envoient ensuite sur les réseaux sociaux, avec le #CastleVirtualSeries. Les vidéos les plus drôles seront partagées sur la page Facebook de l'organisateur Les sportifs peuvent utiliser du matériel comme un tapis de course et un vélo d'appartement, ou peuvent courir dans leur jardin, si l'espace le leur permet. Mais les organisateurs, misent surtout sur la bonne humeur et souhaitent faire participer, même les sportifs du dimanche. Ainsi, des prix pour la meilleure tenue et la vidéo la plus créative seront attribués.Selon l'organisateur, l'action devrait être rééditée au cours du mois de mai. L'occasion de se préparer au triathlon du château de Chantilly, prévu les 29 et 30 aout et pour le moment toujours programmé.