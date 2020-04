Coronavirus et confinement - Visites, anecdotes, défis : découvrez le château de Chantilly depuis votre canapé

Visitez les appartements du duc d'Aumale



Des œuvres à portée de clic

Les internautes mis à contribution lors du "Chantilly Challenge"

À l'image de nombreux autres lieux culturels, le Château de Chantilly reste ouvert au public, virtuellement du moins, durant cette période de confinement.Si vous souhaitez découvrir ou de redécouvrir l'histoire du château, une newsletter, des jeux et coloriages pour les enfants , des podcasts, mais aussi des visites virtuelles sont accessibles en ligne.Depuis chez soi, il est désormais possible de visiter les appartements du duc et la duchesse d'Aumale présenté par Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé."Je vous propose de découvrir l'un des lieux qui a récemment ouvert au Château de Chantilly après deux ans et demi de restauration", indique-t-il dans le premier épisode partagé sur Youtube.Durant la visite, qui dure 18 minutes, les photos du lieux s'enchaînent au fil des anecdotes du conservateur. "Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre visite", conclut-il en espérant que les vidéos donneront envie aux internautes de se dépacer, pour de vrai, au château à la fin du confinement.Le Château de Chantilly a mis également à disposition une visite guidée virtuelle (avec audio guide) de ses chefs-d'œuvre incontournables comme le Massacre des Innocents de Nicolas Poussin ou Les Trois Grâces de Raphaël.L'exposition consacrée à ce dernier, intitulée "Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves", étant d'ailleurs temporairement inaccessible, Mathieu Deldicque, qui est également le commissaire de l'exposition, en fait la visite exclusive. Avec le programme spécial "restons connectés" , les newsletters adressées aux abonnées permettent d'en savoir plus sur les grandes écuries, les jardins à la française ou encore l'incroyable collection de manuscrits du duc d'Aumale.Il est d'ailleurs possible de feuilleter en ligne les Très Riches Heures du duc de Berry , manuscrit considéré comme l'un des trésors du château.Le château propose enfin de relever le défi du Tussen Kunst Quarantaine , ce challenge désormais mondialement connu qui consiste à reproduire une oeuvre d'art avec des objets du quotidien. Depuis le début du confinement, cette initiative cartonne sur les réseaux sociaux.Si votre créativité ne manque pas, il suffit de piocher dans les collections du château , de reproduire l'oeuvre choisie et de poster la photo sur les réseaux sociaux sous le #TussenKunstQuarantaine et @chantillydomain.