Déconfinement - Charte sanitaire, circuit de visite adapté : le château de Chantilly rouvre après 3 mois de fermeture

Charte sanitaire

"Ça a été extrêmement long. D'autant qu'en étant dans l'Oise, on a été parmi les premiers à fermer". Malgré son masque, on entend le sourire de Nicole Garnier. Presque trois mois après sa fermeture à cause de l'épidémie de coronavirus/covid-19, la conservateur du Château de Chantilly , ne cache pas son plaisir de revoir enfin des visiteurs se promener dans le domaine en ce jeudi férié de l'Ascension.Ils sont déjà plusieurs dizaines en fin de matinée à avoir choisi le domaine de Chantilly pour occuper ce jour férié : des Franciliens mais aussi quelques étrangers. "On entend plusieurs langues étrangères, confirme Nicole Garnier. Des étrangers qui vivent en région parisienne peut-être. Comme nous sommes à moins de 100 km de Paris..."Pour cette réouverture, le château de Chantilly a du mettre en place des règles strictes d'hygiène : le port du masque est obligatoire pour les visiteurs et un distributeur de gel hydroalcoolique est mis à la disposition des visiteurs pour se désinfecter les mains à l’arrivée dans le château et en boutique à la sortie. Le personnel porte également un masque de protection.Une charte sanitaire a par ailleurs été instaurée :"On a mis en place un circuit de visite adapté, "corona-compatible", comme on dit entre nous, explique Nicole Garnier. Le circuit ne se fait pas comme à l'accoutumée. Il a été un peu modifié mais on voit pratiquement toutes les collections du château à l'exception d'une chapelle et de la salle des miniatures qui sont trop petites pour accueillir des visiteurs. L'essentiel du château est visitable et on ne se croise jamais : c'est un circuit de visite linéaire. Et ça fonctionne plutôt bien : les gens ont le temps de flâner et d'apprécier les peintures".Les visites guidées, y compris celles des appartements privés, ont été suspendues. Les groupes de plus de 10 personnes ne sont pour le moment pas autorisés. Les audioguides ne sont pas distribués. Et le parc et les Grandes Ecuries restent fermés. En revanche, les expositions sur les livres de fables et sur les dessins de Raphaël sont accessibles au public. Des expositions qui ont donné du travail aux équipes du domaine malgré le confinement : "le château n'est pas resté endormi, rassure Nicole Garnier. On a travaillé. On a surveillé les collections. On a installé notre exposition Raphaël et celle sur l es livres de fables . On n'a pas pu les inaugurer mais on le fera plus tard ! On a aussi préparé les expositions de l'automne et même au-delà. On a travaillé sur les catalogues d'expositions et les restaurateurs ont repris le chemin de leur atelier depuis déjà deux semaines."Mais trois mois de fermeture ne se rattrapent comme ça. D'autant qu'avec des frontières toujours fermées, le manque à gagner engendré par l'absence de clientèle étrangère se fait sentir. "Evidemment, c'est une grosse perte financière", reconnaît Nicole Garnier. en 2019, le domaine de Chantilly a accueilli 425 000 visiteurs.