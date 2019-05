Découvrez les secrets de la Joconde nue exposée au château de Chantilly

À l'occasion d'une exposition inédite au château de Chantilly , le mystère de la Joconde nue est enfin dévoilé.Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Le public pourra mener l'enquête à partir des analyses scientifiques menées pendant plusieurs mois.En effet, une étude récente de laboratoire réalisée au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) a mis en évidence plusieurs indices indiquant que la "Joconde nue" de Chantilly, dessin acquis par le duc d'Aumale en 1862 et dont les origines ont longtemps été disputées, a bien été réalisée dans l'atelier de Léonard de VinciLe dessin, réalisé au charbon de bois et rehauts de blanc de plomb, représente une jeune femme androgyne, aux bras masculins mais aux seins ronds et dénudés. Elle esquisse un léger sourire et pose à la manière de la célèbre Mona Lisa du musée du Louvre. L'oeuvre est un "carton", grand dessin préparatoire, à taille de tableau.Une quarantaine d'oeuvres, dont six attribuées aux élèves de Léonard de Vinci, empruntées à des collections publiques et privées de plusieurs pays, sont également exposées pour pouvoir être comparées.Dans le même temps, les visiteurs pourront découvrir les appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale, réouverts fin février après près de deux ans de travaux.