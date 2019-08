Emmanuel Macron recevra ce jeudi le Premier ministre indien au château de Chantilly

Ce jeudi 22 août, Emmanuel Macron sera à Chantilly pour recevoir Narendra Modi, le Premier ministre de la république d'Inde. Alors que le sommet du G7 doit débuter samedi à Biarritz, les deux hommes ont prévu de s'entretenir à 18h30, d'abord seuls puis en présence de leur délégation, avant de s'exprimer face aux journalistes.



Le choix du château de Chantilly n'est pas anodin : il s'agit d'une des vitrines du patrimoine français, particulièrement prisée des touristes indiens. Le domaine ouvrira ses portes au public le matin, comme d'habitude, avant de fermer à midi pour préparer la venue officielle des deux chefs d'État.



Cette rencontre survient à deux jours de l'ouverture d'un G7, placé sous le signe de la lutte contre les inégalités, auquel participeront exceptionnellement l'Inde et sept autres pays. L'Afrique du Sud, l'Australie, le Burkina Faso, le Chili, l'Égypte, le Sénégal et le Rwanda viendront grossir les rangs des sept pays les plus industrialisés.



Cet élargissement a été souhaité par Emmanuel Macron, qui entend faire évoluer la configuration de ces rendez-vous annuels et encourager le dialogue avec les pays au cœur de problématiques internationales majeures.