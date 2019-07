G7 à Chantilly : circulation sous contrôle du mardi 16 au jeudi 18 juillet

Qu'est-ce que le G7 Finances ?

Sécurité oblige, deux zones sont sous contrôle

© ville de Chantilly

Mais de quoi va-t-on parler pendant ce G7 ?

Du mardi 16 (18 h) au jeudi 18 juillet (14 h), il sera difficile de circuler dans la ville de Chantilly, dans l'Oise. La municipalité accueillera le G7 Finances Le G7 réunit l'Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. L'Union européenne est également associée aux travaux du G7 depuis 1977. Ensemble, ils représentent 40% du PIB mondial et 10% de la population mondiale.Cette année, c'est la France qui préside le G7. Elle prend en charge l' organisation des diverses réunions au niveau ministériel , préparant leChantilly accueille le G7 Finances. C'est une réunion à laquelle participent les ministres des Finances et les gouverneurs de Banques centrales de ces 7 plus grandes économies du monde.La tenue de cette grande manifestation nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité qui va bouleverser la vie des Cantiliens durant 3 jours.Dans laaux abords immédiats du site qui accueillera les rencontres des délégations : du Restaurant le Vertugadin (44 rue du Connétable) à la route de Senlis, de la Porte Saint-Denis jusqu'au Château.Seuls les résidents, les commerçants, les salariés, professionnels de santé, seront autorisés à pénétrer dans cette zone, à pied uniquement, après avoir présenté un bracelet Z1 et une pièce d’identité.Lacouvre le périmètre rue du Connétable entre le Vertugadin et l'avenue du Bouteiller, rue de la Faisanderie, rue des Potagers, impasse Wells, Chemin des Officiers, route de l'Aigle. Les rues inscrites dans ce périmètre seront interdites à la circulation et au stationnement.L'accès est autorisé aux résidents, commerçants seulement s'ils sont munis d'un bracelet Z2 et une pièce d'identité.Les propriétaires de véhicules pourront stationner au parking du Réservoir ou sur la petite pelouse à compter du 15 juillet à 18h. Le parking des Vans sera fermé. Les automobilistes pourront se garer avenue Joffre ou dans le Parc Aumont.La remise des bracelets se fait en mairie à partir du 12 juillet à 15h. Il faut se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Pour les non-résidents, des points d'entrée de contrôle seront mis en place par la Gendarmerie.Pour en savoir plus les formalités :Le G7 Finances s'est fixé 3 objectifs : faire face aux risques pesant sur l'économie mondiale et le système financier, répondre aux défis émergents en matière fiscale, numérique et environnementale et réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays."De nombreuses questions seront à l'ordre du jour souligne Chantal Hughes, porte-parole pour le ministère de l'Économie et des Finances, la première priorité de la présidence française est la réforme du système fiscal international : ce système repose sur des règles vieilles de plus de 100 ans. Elles ne sont plus adaptées à l’économie actuelle, en particulier, à l’économie numérique. L’objectif est de convenir l’année prochaine d’un nouveau système international qui soit plus équitable et plus efficace".La lutte contre le changement climatique et la contribution du secteur financier à ce combat, les inégalités dans les pays les plus riches ou encore la cyber sécurité seront également à l'ordre du jour.