Reçus par la maire

Notre reportage à Chantilly (Oise)

Gilets jaunes : 600 manifestants investissent l'hippodrome et le domaine de Chantilly

Plusieurs centaines de Gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à 9h30, samedi 12 janvier, sur les pelouses du domaine du château de Chantilly, dans le sud de l'Oise. Venus des alentours de Chambly, Creil et Compiègne, ils ont été jusqu'à près de 600 manifestants.Le cortège a défilé dans les allées du domaine, puis s'est dirigé vers le centre-ville de Chantilly, toujours sous l'oeil vigilant des gendarmes, présents sur terre pour encadrer la manifestation, mais aussi dans les airs par hélicoptère. "Tout se passe sans incident," confiait avant midi l'un d'entre eux. Après être passée devant la maire via la rue du Connétable, la foule s'est déployée sur les pistes de l'hippodrome.Pour cet acte 9, les Gilets jaunes ont choisi de concentrer leur mobilisation sur une ville. Dans l'Oise, Chantilly a finalement été préférée à Creil, ville qui avait été retenue encore la veille pour la manifestation. "On a vu ce que ça donnait récemment les manifestations à Creil [notamment lors des mouvements lycéens en décembre, NDLR], ça va encore dégénérer. Personnellement je n'irai pas si ça se déroule là-bas," nous confiait un Gilet jaune isarien le 11 décembre.Vers midi, les Gilets jaunes ont quitté l'hippodrome, sous pression des forces de l'ordre, pour regagner le centre-ville. Une délégation sera reçue en début d'après-midi par la maire Isabelle Wojtowiez. Une partie du cortège est ensuite revenue faire un sit-in sur les pistes de l'hippodrome, mais ont été délogées par les gendarmes à l'aide de gaz lacrymogènes.D'autres rassemblements ont eu lieu ce samedi en Picardie, notamment à Albert, Amiens, Doullens et Vauchelles (Somme), ainsi qu'à Soissons (Aisne).