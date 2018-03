De nouvelles vitrines pour les porcelaines de Chantilly

La collection de porcelaines tendres de Chantilly est le fruit d’acquisitions menées par Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), mais surtout de legs et de dons délivrés par des familles de Chantilly jusqu’à encore tout récemment (on pense au legs Lefébure-Solacroup de 1957 et à la donation de George Paquier en 1981, prolongée par ses descendants en 2016 et 2017).

Un nouvel écrin pour la plus importante collections de porcelaines tendres au monde

Moins renommée que celle de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, la collection de porcelaines tendres du musée Condé reste l'une des plus importante au monde. Sa présentation a été complètement revue et complétée à la faveur d’un chantier-école d’une classe de bac pro du lycée des métiers de l’ameublement de Saint-Quentin (Aisne). Les vitrines ont été retapissées par les élèves à l’aide d’un tissu de la maison Tassinari et Chatel, tandis que leur éclairage a été revu. Les pièces ont été restaurées et nettoyées, leur étude a permis de réattribuer de nouvelles datations .