Oise : un réseau de vol en bande organisée démantelé à Lamorlaye

Lundi 15 octobre 2018, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Senlis. Les individus sont soupçonnés d’avoir commis des faits de vol en bande organisée, escroqueries et destruction du bien d’autrui par incendie.



Entre le 9 mars et le 31 mai 2018, de nombreux vols ont été commis de nuit dans un quartier résidentiel de Lamorlaye. Selon le parquet, 102 victimes ont été recensées. Suite à la recrudescence des cambriolages, la compagnie de gendarmerie de Chantilly avait mis en place un groupe d’enquêteurs dédiés à la résolution de cette affaire.



Suite à des investigations, ces enquêteurs ont pu surprendre un premier suspect en flagrant délit le 31 mai dernier. Grâce à des analyses biologiques et à l’exploitation d’images de vidéo-protection, trois autres personnes ont également été placées en garde à vue mi-octobre par les forces de l’ordre.



Le 17 octobre, le parquet de Senlis a requis l’ouverture d’une information judiciaire. L’un des quatre gardés à vue a été placé sous le statut de témoin assisté. Les trois autres ont été mis en examen et placés en détention provisoire.