La salle des fêtes mise à disposition

Plus de 170 kg d'explosifs

Notre reportage à Gouvieux (Oise)

Opération déminage à Gouvieux : 1 500 personnes évacuées, la bombe de 500 kg sécurisée

Dans les rues de Gouvieux, tout près de Chantilly, on pouvait entendre retentir une voix inquiétante ce 18 juin. Au son de cette sirène, peu avant 12h45, 1 500 habitants de Gouvieux doivent quitter leur domicile. Certains axes de la commune sont barrés.La majeure partie des résidents concernés est déja partie travailler, mais les autres doivent s'adapter. "J'ai été informée mais je croyais que c'était hier," confie une riveraine.Croisés dans le centre-ville, Monique et son chien Benji s'empressent de quitter le périmètre d'évacuation, large d'un rayon de 800 mètres du lieu où se trouve la bombe. Dans un jardin voisin, Angelo est quant à lui bien décidé à continuer d'arroser son jardin. "Même s'il elle explose, n'engendrera pas de dégâts au delà de 30 ou 40 mètres. Donc je reste chez moi !" assure ce Godvicien.Pour acceuillir les habitants qui le souhaitent, la salle des fêtes a été ouverte. L'un des habitants trouve le temps long, mais l'attente ce pas plutôt bien. "J'espère que ça se passera bien pour le gars qui va faire le boulot," confie-t-il.Le boulot, c'est la mise en sécurité d'une grande bombe de 500 kg, dont 170 d'explosif, datant de la Seconde Guerre mondiale. L'opération, terminée peu après 13h30, a été réalisée en moins de 45 minutes. Elle avait été retrouvée dans le jardin d'un particulier qui réalisait des travaux."C'était un 18 juin excpetionnel pour la Ville de Gouvieux parce que cette bombe a toute une histoire : c'est une bombe des Alliés fabriquée en réponse à l'assemblage de V1 [des missiles allemands, NDLR]", rappelle le maire LR de Gouvieux Patrice Marchand. Sur le Sud de l'Oise, les alliés ont bombardé 22 000 tonnes de bombes entre mars et septembre 1944. En 2018, le service de déminage de Laon a neutralisé une douzaine de bombes dans le département.