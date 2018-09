VIDEO. Chantilly : un cheval fait irruption dans un bar PMU

Cheval s’invite à la brasserie Chantilly

Un cheval dans un bar de Chantilly

L'image du cheval captée par les caméras de surveillance du bar de Villers-Cauchies

La scène a été filmée le lundi 24 septembre par une caméra de surveillance d'un. On y voit un cheval de course entrer dans l'établissement et faire peur aux clients et aux serveuses.Il casse la porte, renverse des tables et des chaises avec ses sabots. Mais à l'arrivée, plus de peur que de mal : pas de blessés.Explication : le cheval s'est échappé de son écurie située à un kilomètre. "Entre la piste et les écuries, sa cavalière est tombée, raconte à Ouest-France son entraîneur, Jean-Marie Béguigné. La pouliche s’est échappée en allant sur la route, en traversant un rond-point avant de rentrer dans ce bar. C’est un fait exceptionnel."Le propriétaire du a publié sur Youtube la vidéo de cette scène rarissime : "Elle est rentrée en poussant la porte, raconte-t-il. Elle a galopé à fond jusqu’au coin PMU. Puis, la pouliche a fait demi-tour en cassant une table et des chaises ". La pouliche va bien, n'a subi aucun traumatisme et a même déjà été remontée depuis.Une histoire similaire est arrivée en 2014 à Villers-Cauchies dans le Nord . Un petit cheval, échappé d'un enclos, s'était invité ce dimanche dans un bar PMU.