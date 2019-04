Chaumont-en-Vexin : faute de sages-femmes et de généralistes libéraux, l'hôpital organise ses propres consultations

Sauver l'hôpital de proximité

En Picardie, 20% de généralistes en moins qu'ailleurs

« Je vous laisse vous installer confortablement. » Et c’est vrai que, pour cette patiente, la consultation est bien plus confortable qu’elle n’aurait pu, dû l’être. Cette future maman au ventre bien arrondi - l'accouchement est prévu au printemps - s'allonge pour l'une de ses dernières visites. Bonus du jour : trente kilomètres de voiture économisés.Un soulagement, car d'habitude,"c’est difficile, c’est un peu loin", confie-t-elle. Et la jeune femme n'est pas la seule à souffrir de la situation dans ce secteur en proie à la L'hôpital, le seul labellisé dans l'Oise, a décidé de faire venir une sage-femme chaque dernier vendredi du mois. "On espère que les patientes seront tentées de venir plus près de chez elles (…) et éviter un mauvais suivi de grossesse", explique Stéphanie Adehossi. La sage-femme, première à se déplacer depuis Beauvais, le reconnait : le dispositif ne remplacera pas les urgences obstétricales certes, mais c'est un vrai plus, une nécessité pour un "meilleur suivi".Le défi maintenant, c'est de faire connaître la démarche. Et avec, de relancer l'attractivité des hôpitaux de proximité. "Bon nombre d’entre eux ont fermé", regrette Christine Louchet, directrice de Bertinot Juel, qui veut éviter "la fuite des patients vers le privé ou d'autres hopitaux." Un service de proximité, un intermédiaire surtout, entre patients de zones rurales un peu déboussolés et établissements de santé des grandes villes. Chaumont-en-Vexin, au confin de trois départements picards, sert de tampon entre un secteur déserté par les médecins et des services d'urgences débordés. Les chiffres confirment aussi l'utilité de l'hôpital dans le secteur, en attesteManon tousse depuis une semaine. Problème : son docteur parti à la retraite, les deux restants de la commune ne peuvent pas prendre tout le monde en charge. Sans son hôpital de proximité, c'était Beauvais, obligatoirement. Là-bas,"il faut attendre 5 heures parfois pour une angine, une otite ou un point de suture !", déplore le médecin du jour, Dr Jaafar Abdul Hassan. Ici,, pour désengorger les urgences voisines.: dans le coin, ils ne sont pas les seuls à tenter d'innover. Exemple : en mars, à la Ferté-Milon, le Dr Michèle Goursaud a choisi de céder son cabinet... gratuitement. "On est à la campagne mais personne ne se rend compte du bonheur que c'est", explique celle qui laisse derrière elle... 1 800 patients. Une situation loin d'être isolée. La Picardie compte 20% de généralistes en moins que dans le reste de la France.