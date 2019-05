Un chevreuil saoul a donné du fil à retordre aux pompiers de l'Oise

Lundi dernier un jeune chevreuil a donné du fil à retordre aux sapeurs-pompiers de l'Oise. Il s'est aventuré dans la cour du gymnase George Sand à Beauvais. Le cervidé était totalement désorienté, en état d'ivresse, il a perdu ses repères naturels et ne trouvait plus le chemin de la sortie.L’animal, à force de percuter tête baissée les barrières et clôtures, s’est blessé au niveau de la gueule. Après plusieurs tentatives pour le capturer, il sera finalement remis en liberté dans la forêt.Les sapeurs-pompiers expliquent que cet état d'ivresse est provoqué par leur alimentation. Ce phénomène est fréquent au printemps lorsque les animaux dégustent des bourgeons gorgés de séve et riches en alcaloïdes. Une fois les bourgeons consommés, un processus de macération se produit pendant la digestion de l'animal qui déclenche un comportement d'ivresse.Alors prudence sur les routes forestières en cette période de printemps, car vous risquez de rencontrer un jeune cervidé grisé de bourgeons.