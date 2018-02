C'est un début de semaine animé pour les les sapeurs-pompiers de Noailles, l'unité cynotechnique et GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux) qui sont intervenus vers 8h ce matin pour sauver un chiot tombé dans un puits à Villers Saint-Sepulcre.



Pendant sa chute de dix mètres environ, l'épagneul breton croisé griffon âgé de six mois a planté ses griffes dans les briques du puits pour ne pas couler. Face au risque important d'hypothermie avec une eau glacée, les pompiers ont dans un premier temps descendu une échelle à coulisses pour que l’animal puisse s’y accrocher en attendant des secours plus conséquents.



"Finalement, la petite chienne a pu être sauvée avant de bonnes frictions de son maître pour la réchauffer. Une petite visite chez le vétérinaire permettra de s’assurer que tout va pour le mieux", informent les pompiers.