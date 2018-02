Les chiots husky volés dans l'Oise revendus en Vendée ?

Angélique Pasquier est résignée. Début janvier, quatre de ses chiots husky ont été dérobés. À quatre semaines seulement, ils ont littéralement été arrachés à leur mère qui les allaitait encore.

Depuis, elle a été entendue à six reprises par la gendarmerie de Chambly, dans l'Oise. Deux personnes auraient été placées en garde-à-vue le 29 janvier. Mais "rien ne bouge", témoigne la victime. Du côté des forces de l'ordre, contactés à plusieurs reprises, rien ne filtre.

Une enquête parallèle en Vendée

Un acte prémédité ?

Désarroi et impuissance

Si l'affaire est tombée aux oubliettes, moi je n'oublie pas

Faute de réponses suffisantes du côté des autorités, l'éleveuse aet pense avoir découvert les coupables. Conformément à ce qu'elle suspectait, ce sont des personnes de son entourage qui seraient à l'origine des faits, ce qui rend l'histoire encore plus douloureuse. "C'est la fille de ma plus vieille amie qui a volé les chiots. Elle a été apprentie puis salariée dans mon élevage."Mme Pasquier fait part de son: "Cette jeune c'est la fille que je n'ai jamais eu. Je l'ai accueillie pendant un an chez moi lorsqu'elle avait des problèmes. Je l'ai même vu naître..."La jeune femme, qui vit désormais à Olonne-sur-mer en Vendée, aurait, ce dernier étant seul sur place au moment des faits. Cette théorie expliquerait pourquoi leslors de la venue de la suspecte. Ont-ils été payés pour leur participation au vol ? La suspecte les aurait menacés...C'est quelques jours après la disparition des chiots que Mme Pasquier reçoit un coup de fil de l'ex-conjoint de son ancienne protégée, qui a visionné le reportage de France 3 Picardie. "C'est elle qui vend vos chiots", m'a-t-il alerté par téléphone. Deux d'entre eux auraient même été, ce qui laisse penser à uneÀ partir de là,: elle a même des photos des chiots dans les bras de potentiels acheteurs, dans la région des Sables d'Olonne. Elle se rend même en Vendée pour rencontrer un Officier de police judiciaire du Commissariat de la ville. "Il n'y avait pas d'OPJ sur place à ce moment là. J'ai été très mal accueillie", se souvient-elle.Maître Grillon, avocat au barreau de Paris, représente Mme Pasquier et vient de prendre connaissance du dossier. "Ma cliente a fait le nécessaire pour que les services de police et de gendarmerie puissent appréhender le coupable. Mais le dossier semble s'être enlisé pour des raisons que j'ignore. Le transfert du dossier de l'Oise vers la Vendée est peut-être en cause."L'éleveuse nous fait part de son: "J'ai tout fait dans les règles de l'art mais personne ne semble vouloir m'aider ni me prendre au sérieux. J'aurais peut-être dû régler ça moi-même..."Mme Pasquier se sent impuissante :... Elle a donné tous les éléments de preuve qu'elle avait à sa dispositions à la gendarmerie de Chambly, sans qu'on ne lui donne de suite.martèle l'éleveuse, déterminée.Aujourd'hui, l'éleveuse a l'espoir que son histoire soitet que les acheteurs de ses chiots se manifestent et témoignent. Convaincue de leur culpabilité, elle a renvoyé son apprenti et son salarié.Son avocat Maître Grillon espère qu'au delà du simple vol, le ou"Séparer un chiot de cet âge à sa mère, c'est le rendre fragile et mettre sa vie en danger."