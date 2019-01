À Clermont-de-l'Oise, les usagers de la gare réclament l'ouverture du parking à vélos

Une ouverture prévue le 1er mars 2019

Notre reportage à Clermont-de-l'Oise (Oise)

À Clermont-de-l'Oise, les usagers de la gare réclament un parking à vélos

Il est 7 heures du matin à Clermont-de-l'Oise, ce 9 janvier 2019. Alors que la journée commence à poindre, plusieurs personnes enchaînent des dizaines carcasses de vélo devant la gare de la commune."On attend la signature d'une convention pour l'utilisation des vélo boxes. Là, ils sont fermés. Et ils sont construits depuis deux ans," note Xavier, l'un des membres de cette asocciation de défense des cyclistes locaux. "On se bat pour seize places de parking, vous imaginez ? lance le président de l'AU5V, Thierry Roch. À Amsterdam, vous avez des parkings de plusieurs milliers de places. Aujourd'hui à Paris, à la gare du Nord, on n'a même pas de parking ! On a un vrai problème en France avec le stationnement vélo dans les gares," juge-t-il.Faute de place, ils sont nombreux à renoncer à venir à la gare en deux roues. Certains l'emmènent dans le train, mais seuls les plus téméraires attachent leurs vélos avec un simple cadenas aux barrières situées devant la gare. Avec toujours une petite appréhension, puisqu'il "y a des voleurs ici qui prennent les roues," confie un Clermontois.Dans cette affaire, la Mairie qui multiplie les rendez vous avec la SNCF soutient les cyclistes."C'est absolument désespérant d'avoir ce besoin, ce matériel qui est là... et puis une absence de réponse ou un temps de réponse très très long de la part de la SNCF pour pouvoir aboutir," déplore Franck Miné, adjoint au maire de Clermont chargé du développement durable.Contactée ce 9 janvier, la SNCF affirme que la convention du parking à vélo va bientôt être signée. "C'est un délai d'attente particulièrement long, qui s'explique par le caractère inédit de l'exploitation des boxes à vélos, qui va être confiée à la Ville. Cela a nécéssité de longues discussions avec tous les acteurs concernés, et nous avons fixé un objectif commun d'ouverture, avec la Mairie, en date du 1er mars," explique Pauline Spinnewyn, responsable affaires publiques SNCF. Il reste donc encore donc quelques semaines à attendre pour stationner son vélo en toute tranquillité en gare de Clermont-de-l'Oise.