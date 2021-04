Dans l'Oise, 38 bibliothèques proposent aux lecteurs de désigner le meilleur livre jeunesse de l'année

D'ici le 1er juin, enfants et parents peuvent voter pour leur livre préféré dans un réseau de bibliothèques près de Clermont et de Compiègne. Quinze ouvrages ont préalablement été séléctionnés par des bibliothècaires, avant d'être répartis en trois catégories pour désigner le prix Ficelle 2021.

En cette période de vacances prolongées et de confinement forcé, le secteur de la littérature ne sait jamais aussi bien porté. Une bonne nouvelle pour les organisateurs du prix Ficelle 2021. Lancé il y a 10 ans dans 6 bibliothèques, le prix s'est depuis développé plus largement dans le département, regroupant cette année 38 établissements.

Le principe? Les bibliothécaires font une sélection des ouvrages de littérature jeunesse qu’ils jugent les plus marquants publiés en 2020. Ces derniers sont ensuite regroupés dans 3 catégories : 3-5 ans, 6-7 ans, et 8-10 ans. Enfin, 5 livres sont sélectionnés par catégories et il ne reste plus qu’aux lecteurs à voter pour celui qu’il préfère !

Pour Gaëlle Denant, qui coordonne le réseau des bibliothèques du Clermontois, c’est l’occasion pour les enfants de développer un esprit critique : « C’est vraiment intéressant certains seront sensibles à l’illustration, d’autres plus touchés par les textes »

Une vidéo par jour

Chaque année, les organisateurs tentent de communiquer de façon originale pour promouvoir le concours. En 2021, Covid-19 oblige, les bibliothécaires se mettent en scène dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux : «Chaque jour un livre en compétition est présenté par un professionnel avec une courte lecture, une sorte de mise en bouche» ajoute Gaëlle Denant.

Prix ficelle 2021



Les lecteurs ont jusqu’au 1er juin pour venir déguster (les livres... et non la ficelle Picarde) en bibliothèque, et voter pour l'ouvrage de leur choix. Une cérémonie de remise des prix sera organisée le 19 juin à la médiathèque de Margny-les-Compiègne.