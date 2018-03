Dans l'Oise, 250 personnes rassemblées pour sauver la maternité de Clermont

250 personnes manifestent contre la fermeture de la maternité de Clermont

Un reportage de Marie-Charlotte Roupie, Nagib Ben Ghezala et Nathalie Perrin. Avec Jean-Jacques Pick, vice-président comité de défense des deux hôpitaux du Clermontois ; Denis Dupuis maire (PCF) de Breuil-le-Sec.

Bientôt, plus aucun bébé ne naîtra à la maternité de Clermont. Le service devraitpour se transformer en centre périnatal. Avec ses, la maternité ne pouvait pas garantir l'équilibre financier de l'hôpital. Avec ces économies, la direction souhaiterait rénover les urgences et le pôle de gérontologie.Une décision contestée par la population du canton, qui craint une nouvelle fois la désertification médicale. Aux côtés des manifestants, de nombreux élus locaux ont battu le pavé et participé à ce combat…vieux de vingt ans !En 1998 déjà, le service était menacé. En juillet 2015, des pétitions étaient déjà signées. Aujourd’hui, seul un miracle ou l'Agence régionale de la santé pourrait sauver la maternité de Clermont.