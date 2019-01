Des collégiens d'Estrées-Saint-Denis cherchent des fonds pour publier un album sur l'égalité filles/garçons

Objectif : imprimer un livre en 50 exemplaires

Au collège Adel Didelet d'Estrées-Saint-Denis, dans l'Oise, les enseignants et les élèves ne manquent ni d'idées , ni de projets.Depuis plus d'un an, un sujet retient leur attention :Accompagnés de leurs professeures Mme Sol Sellier (lettres), Mme Santier (professeure d'histoire-géographie) et Mme Hénique (professeure-documentaliste), des élèves de 6e ont décidé d'en faire une histoire. Ils se sont interrrogés, ont collecté des informations s'appuyant sur des documents. Après des semaines d'enquête sur la situation de l'égalité filles/garçons à travers le monde, ils ont rencontré Anne Loyer, auteure de littérature jeunesse. Avec elle, ils ont imaginé les personnages, trouver un fil conducteur et ont écrit le début d'une histoire.Pour récompenser leurs efforts et surtout partager leur travail avec le plus grand nombre, les collégiens souhaitent aujourd'hui publier ce livre. Reste à trouver les fonds.Un financement participatif a été mis en ligne sur " trousseaprojet ". Pour pouvoir imprimer l'album, la petite équipe doit réunir 1500 euros. 850 euros ont déjà été récoltés. Il reste 7 jours avant de clore la cagnotte.Une fois la somme réunie, l'album pourra être imprimé avant le mois d'avril en 50 exemplaires. Un pour chaque élève, pour les enseignants, pour le CDI, pour les institutions locales et pour les médiathèques du secteur.Le collège Abel Didelet est situé en zone rurale à Estrées-Saint-Denis, au nord-ouest de Compiègne, dans l'Oise. L'établissement accueille près de 900 élèves.