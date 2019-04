Comment la police de l'Oise s'est-elle remise des suicides qui l'ont marquée dans les années 90 ?

Un tabou levé après le suicide d'une gardienne de la paix de Beauvais

Suicide d'une policière de Beauvais en 1996

Ca ne fait pas partie de notre schéma.

Parler du suicide des policiers, ça n'est pas si simple.



Le double meurtre de Magnanville dans toutes les têtes



"Le suicide, ça arrive aussi à des cadres de la police.", Olivier Dimpre, Directeur départemental de la sécurité publique de l'Oise



L'importance de la sphère familiale

"Personne ne témoignera ! Même anonymement...". Julien Soir est catégorique : "D'abord parce qu'en tant que policiers, nous avons un droit de réserve. Et surtout, par peur : un policier qui avoue qu'il ne va pas bien, on va le désarmer. Et le mettre dans un bureau. Pour nous, c'est comme si on était mis au rebut", explique le délégué Alliance dans l'Oise.Les suicides, la police de l'Oise en a pourtant connu beaucoup il y a une trentaine d'années. Mais il n'est pas aisé d'obtenir les chiffres de l'époque. Tout au plus, savons-nous qu'entre l'été 93 et novembre 94, quatre policiers du département se sont donnés la mort. La hiérarchie ne communiquait pas sur le sujet, aussi bien aux médias qu'aux policiers eux-mêmes. Les affaires étaient souvent passées sous silence et la discrétion était plus que de mise.Mais en 1996, le Ministère ne peut pas mettre sous le tapis le cinquième suicide en trois ans d'un policier dans l'Oise. L'impact émotionnel est trop fort pour que l'affaire reste "entre nous". Le 26 janvier, en pleine nuit, Nadine P., 38 ans, gardienne de la paix en poste à Beauvais se donne la mort avec son arme de service chez elle à Amiens. Avant, elle a tué ses trois enfants, une fille et deux garçons âgés de 6 à 17 ans, et le chien.Depuis, tout le personnel a été renouvelé à Beauvais. Et l'affaire ne semble pas avoir laissé de traces. Comme les autres. Ce que confirme Emmanuel Delevaque. Le délégué SGP dans l'Oise est en poste à Creil depuis 25 ans : "C'est plus l'accident qui a eu lieu au stand de tir il y a 3 ans qui a fait du bruit (ndlr : Un policier de la Police de l'Air et des Frontières avait été touché d'une balle en pleine tête par un collègue. ). Mais les suicides, on n'en parle pas vraiment. On s'expose tous les jours à la mort, elle vient de l'extérieur. Mais le fait de se donner la mort, ce n'est pas dans notre culture."Il y a bien un psychologue en poste pour écouter les policiers qui ne vont pas bien. C'est le Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) qui existe depuis les années 90. Il compte 89 psychologiques en France pour environ 140.000 policiers. Mais le psy couvre toute la Picardie. La Picardie qui compte environ un millier d'hommes. "On peut toujours nous dire que la porte est ouverte, explique Julien Soir, mais on ne la passera pas. Et des idées noires, croyez-moi, on en a tous eues à un moment ou à un autre. Avant, on pouvait encore parler les uns avec les autres lors des repas de brigade par exemple. Mais aujourd'hui, on a tellement de travail qu'on ne peut même plus se voir entre collègues en dehors du boulot. On n'a même plus le temps de faire nos deux heures de sport hebdomadaires. Avec la disparition de ces moments de convivialité, on ne peut plus évacuer tout ce qu'on porte. On n'a même plus de médecin de prévention pour passer les visites médicales."Et aux dires des deux délégués syndicaux, le poids est lourd : politique du chiffre, baisse des effectifs, lieux de travail délabrés, manque de reconnaissance, pression hiérarchique, confiance rompue avec la justice en raison de réponses pénales jugées insuffisantes et désamour des Français pour leur police... La coupe est, pour beaucoup, plus que pleine. "Personne n'oublie Magnanville et les deux collègues qui ont été tués. Le soir, quand on rentre chez nous, on regarde si on n'est pas suivi. Et quand vous voyez votre nom et votre adresse taggés sur les murs d'une cité...", avoue Julien Soir. Actuellement, le point chaud, c'est surtout Creil, la plus grosse Zone de Sécurité Prioritaire de France. C'est là que travaille Julien Soir depuis 8 ans."Le policier n'a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit d'être faible. Quand il y en a un qui se retrouve en difficulté professionnelle ou personnelle, il y a un certain tabou à en parler, confirme Olivier Dimpre, Directeur départemental de la sécurité publique de l'Oise depuis février 2018. On peut mettre en place un tas de choses, le risque zéro n'existe pas. Il faut qu'à tous niveaux, on essaye de réinstaurer de la solidarité. Il faut éviter qu'un policier en détresse se retrouve en situation d'isolement. Mais chaque cas est une histoire particulière qui mérite d'être examinée. Il faut renforcer l'écoute, les espaces de paroles et les temps de cohésion avec le sport par exemple. Il faut que la hiérarchie et l'ensemble des fonctionnaires soient plus attentifs. La prise de conscience de l'existence de ces risques doit être collective. Il faut que nous corrigions la tendance à l'individualisme de la société actuelle qui n'épargne pas la profession."Dans l'Oise, le dernier suicide remonte à plus de 10 ans. Mais tous sont constamment sur le fil rouge. Et depuis le début de l'année, 2 policiers se sont suicidés dans les Hauts-de-France : un dans le Nord et un dans le Pas-de-Calais. En 2017, la zone Nord comptabilisait 6 suicides et 5 en 2018.Ce qui pèse de plus en plus, c'est la pression externe : la provocation des gens sur certaines missions de sécurisation, la sensation d'être en permanence scrutés, jugés. Olivier Dimpre déplore que le policier doive en permanence se justifier : "il y a une contradiction entre la volonté du policier de servir l'intérêt général et l'amoncellement d'intérêts particuliers qui remettent en question son métier. A nous, hiérarchiquement, de reconnaître leur travail. On ne pêche pas trop de ce côté mais on peut toujours faire mieux."

Et quand la vie de famille s'en mêle, difficile de tenir debout.

"On est la profession où on compte le plus de divorces", affirme Julien Soir.



Emmanuel Delevaque insiste : "c'est indispensable pour un policier d'avoir un milieu familial stable. Il doit être suffisamment fort pour ne pas mélanger le privé et le professionnel. Mais les rappels en poste, les horaires en décalé et les heures supplémentaires ne favorisent pas tout ça. Ajoutez à cela une vie sociale qui frise l'inexistant..."



Des causes multifactorielles

Il n'y a pas de cause unique : quand un policier essaye de se suicider ou se suicide, le pourquoi est multifactoriel. La cellule "alerte-prévention-suicide" mise en place par le ministère de l'intérieur ? "Les collègues n'appelleront pas, assène Julien Soir. Même si elle est ouverte 24h/24, 7j7, une plateforme téléphonique, c'est impersonnel. On ne parle déjà pas à nos supérieurs alors à quelqu'un qu'on ne connait pas, on va lui raconter quoi ?"