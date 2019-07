Mise en sécurité de la collégiale Saint-Thomas de Crépy-en-Valois

La collégiale Saint-Thomas de Crépy-en-Valois dans l'Oise édifiée sous Philippe d'Alsace en 1182, a toujours eu une vie tumultueuse. Elle a été démolie entre 1805 et 1810. Plus récemment, il y a un mois sa façade s'est écroulée.L'édifice fragilisé par de nombreuses fissures est classé monument historique depuis 1875. Aujourd'hui, la ville met tout en œuvre pour sauver ce bâtiment considéré comme l'ADN de Crépy-en-Valois. Les devis pour l'instant s'accumulent, la municipalité demandera des subventions qui devraient être de 80 % un budget qui ne servira qu'à couvrir les travaux de mise en sécurité des personnes et du bâtiment.Quant à la restauration, il faudra encore patienter quelques années.