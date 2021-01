36 armes et près de 400 cartouches saisies par les gendarmes de l’Oise

C’est une saisie incroyable, au sens littéral du terme, qu’ont réalisée les gendarmes d’Estrées Saint-Denis, le 14 janvier 2021. En intervention sur un drame, malheureusement courant, de violences conjugales pour assister une épouse en danger, les forces de l’ordre sont tombées sur un lot de fusils, de carabines et de pistolets ainsi que près de 400 cartouches de tous calibres. Un total de 36 armes dont 30 détenues illégalement, précise la Gendarmerie de l’Oise dans un post partagé sur les réseaux sociaux.

Le mari, lui, auteur des violences, s'était enfui avant l'arrivée des gendarmes. Il a été interpellé quelques minutes plus tard non loin de l’habitation du couple. Placé en garde à vue, le mis en cause passera devant le tribunal judiciaire de Compiègne courant février.