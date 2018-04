Accident sur l'A1 dans l'Oise : le conducteur mis en cause a tenté de prendre la fuite

Ce dimanche matin, aux alentours de 9h, un utilitaire de type frigorifique et un minibus (type neuf places) sont entrés en collision, sur l'autoroute A1 après la sortie 11 Ressons-sur-Matz, près de Compiègne dans l'Oise.



Le conducteur de l'utilitaire s'est déporté sur la voie où se trouvait un minibus avec neuf personnes à l'intérieur.



Ces neuf personnes ont été blessées, dont une gravement et transportée d'urgence au CHU d'Amiens. Son pronostic vital n'est pour autant pas engagé.



Le conducteur mis en cause était alcoolisé et a tenté de prendre la fuite en abandonnant son véhicule sur la chaussée. Il a été interpellé par les gendarmes.





