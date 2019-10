L'affaire du cerf abattu dans un jardin à Lacroix-Saint-Ouen classée sans suite

Une décision qui divise

L'affaire avait relancé le débat sur l'interdiction de la chasse à courre.En 2017, un cerf était abattu lors d'une vènerie dans le jardin d'un particulier alors que l'animal tentait d'y trouver refuge. Publiées sur les réseaux sociaux, les images de cette traque ont provoqué l'indignation des associations anti-chasse qui ont porté l'affaire devant les tribunaux., une affaire qui, selon les veneurs, n'avait pas lieu d'être. Ces derniers auraient simplement exécuté les ordres de la gendarmerie sans l'intention de traquer l'animal dans la commune."Tout ça était monté par 2 fake news disant que la chasse à courre était rentrée dans le village alors que l’animal avait été gracié bien avant, explique Alexandre Vandeputte, veneur en forêt de Compiègne, donc il est rentré seul dans le village sans chiens, sans chevaux, sans chasseurs et après il a été pris en charge par les forces de l’ordre et par la préfecture qui a pris la décision de l’abattre pour des raisons de sécurité évidentes".Mobilisés depuis des années contre la pratique de la chasse à courre, les militants des associations anti-chasse ne sont pas surpris par la décision du parquet de Compiègne."Ce que ce jugement révèle, c’est qu’il y a clairement un trou dans la loi française, réagit Stanislas Broniszewski, militant du collectif anti-chasse AVA, pourquoi on interdit des actes de sévices et de barbarie sur des animaux domestiques et qu’on les autorise sur des animaux sauvages ? Ce n’est pas très cohérent pour nous".En réponse à l'émoi suscité par cette affaire, un arrêté ministériel, paru en mars 2019, interdit désormais aux veneurs de poursuivre les animaux à proximité des habitations.