Un auto-entrepreneur isarien aide des chômeurs pour un retour à l'emploi

Aide personnalisée pour le retour à l'emploi

Les Hauts-de-France enregistrent un des plus forts taux de chomage du pays près de 12%. En même temps la Région lance le dispositf Proch'emploi pour pourvoir 10 000 emplois qui seraint vacants dans la Région. Mettre en relation direct candidats et entreprises, c'est la passion que s'est découvert Jean-Pierre Brillant. Avec son réseau, cet employé de Mairie ramène à l'emploi les plus isolés. Un accompagnement qu'il facture entre 400 et 600 euros par mission. Afin d'assurer cette activité de façon pérenne, l'auto-entrepreneur fait appel aux collectivités pour un soutien financier.