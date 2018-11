La boucherie, une filière qui recrute dans les Hauts-de-France

Le plus jeune a tout juste 18 ans, le plus âgé en a 57, les sept élèves ont commencé leur formation modulaire au mois de juin pour apprendre le métier de boucher en accéléré.



Contrairement au CAP qui se déroule sur deux ans, cette formation, lancée au CFA de Compiègne par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, se fait en alternance, 240 heures au centre et 840 heures en entreprises. Les élèves sont donc rémunérés.

Au programme, pas d'histoire-géographie, pas de français ni de mathématiques, les candidats apprennent les rudiments du métier, ses techniques, la sécurité ou encore l'environnement.



L'objectif est qu'ils soient employables à l'issue de leur formation.



Près de 500 postes sont à pourvoir dans les Hauts-de-France.



Financée par la région à hauteur de 160 000 euros, cette formation n'est pas diplômante, mais les personnes qui l'auront suivi, obtiendront un certificat qui leur permettra de trouver du travail à coup sûr. Certains ont d'ailleurs déjà décidé de pousser plus loin leur apprentissage afin d'obtenir leur CAP.



Avec plus de 20 000 entreprises, le secteur de la boucherie artisanale représente près de 80 000 emplois.