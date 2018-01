Casting de “N'oubliez pas les paroles” le 5 février à Compiègne

Vous rêvez de passer à la télévision, vous aimez chanter. L’émission de divertissement "N’oubliez pas les paroles", diffusée sur France 2 et présentée par Nagui, recrute en Picardie. Vous pouvez vous inscrire sur Internet en vous connectant sur le site de France 2 dédié à l'émission, via un formulaire ou par téléphone au 01 49 17 84 20. Alors à vos micros ! Sachez qu'un casting peut durer une bonne partie de la journée et qu'il vaut mieux connaître ses classiques. Certaines chansons sont imposées.