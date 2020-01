Célèbre cerf de la forêt de Laigue (Oise), Black a été abattu lors d'une chasse à courre

Une pratique étroitement surveillée

Combien de temps allons nous encore tolérer la vénerie et les viandards qui la pratiquent ? Tous les Compiegnois amoureux de la forêt connaissaient ce cerf et l’apercevoir était un don de la nature. #Ecoeurement https://t.co/I8ZZWmwxU5 — Laurence Rossignol (@laurossignol) January 8, 2020

L'un des animaux les plus imposants et rares de la forêt de Laigue s'est éteint ce 4 janvier. Un cerf âgé de 8 à 9 ans, surnommé Black, a été abattu au terme d'une chasse à courre ce jour-là. L'association Abolissons la vénerie aujourd'hui (AVA), qui dénonce le "sacrifice d'un symbole", estime de même que la chasse de l'animal n'a pas été réalisée selon les règles de la vénerie.Selon deux témoins présents en forêt de Laigue ce jour-là, les chasseurs de l' équipage de Rivecourt (Oise) pourchassaient un jeune cerf lorsqu'ils croisent le chemin de Black. "Il est plus beau que celui qu'ils chassaient, alors ils décident de le débusquer lui, raconte un membre d'AVA. Aucun statut particulier ne protège ce genre d'animal : il est justement plus vulnérable en raison de sa beauté". Le majestueux cerf, dôté d'une ramure de 18 cors, prend alors la fuite face aux chiens. Il traverse à la nage un étang, vient se coincer les bois contre un grillage, avant d'être mis à mort."Normalement, la vénerie interdit de poursuivre plus d'un animal par chasse," lance ce membre d'AVA. Une obligation que réfute la Fédération des chasseurs de l'Oise, interrogée par nos confrères d' Oise Hebdo , qui explique que cette règle n'est que "de bon sens" destinée à optimiser la forme des chiens d'un équipage."On a été alertés par deux personnes qui suivent habituellement la chasse à courre. Ils se disent révoltés," souligne ce militant de la cause animale. Une opinion partagée par l'ex-ministre et sénatrice de l'Oise Laurence Rossignol, qui a fait part de son "écoeurement" face à la nouvelle.La pratique de la chasse à courre est étroitement surveillée en forêt de Laigue et de Compiègne, notamment par les membres d'AVA. Ces derniers suivent, munis de caméras ou de téléphones portables et sans faire preuve de violence verbale ou physique, les chasseurs afin de rapporter d'éventuelles infractions.