Les chats s'exposent à Compiègne

Le Bleu russe, le compagnon idéal

Le Norvégien charismatique

Plus de 300 chats s'exposent ce dimanche 4 février à Compiègne, en présence de 7 juges internationaux (français, belges, italiens).Des félins représentants de plus de 30 races. Parmi elles, le bien connu chartreux mais aussi des plus rares comme le Munchkin (chat basset), le silkirk rex (chat frisé) ou le Toyger (chat tigre) pour la première fois en Picardie.Seront organisées deux spéciales d'élevage, une pour les Norvégiens, l'autre pour les Bleus Russes et Nebelung. Ces spéciales sont organisées avec les clubs de race (Esprit NFO et CFBR) contribuent à la sélection des reproducteurs.Qualifié de bonne compagnie par les experts, le Bleu Russe est très élégant, d'une intelligence vive et tendre, calme et discret. Il peut vivre une véritable histoire d'amour avec son maître. Attentif et sociable avec les autres animaux, il est un charmant compagnon.Si l'ambiance au foyer est calme et sereine, il peut s'épanouir, même pour une vie en appartement. Ce chat adore jouer sans être destructeur.

Imposant par sa carrure, ce chat des forêts norvégiennes s'impose en chat rustique. Certains mâles peuvent dépasser les 9 kilos, c'est presque deux fois plus que les femelles, nettement plus petites. L'histoire raconte qu'ils auraient été rapportés par les drakkars vikings. Avec leur fourrure imperméable, leurs pattes larges avec de grands poils entre les coussinets, leur permettant de se déplacer dans la neige, ils se seraient adaptés à la vie du grand nord.

Dans les légendes scandinaves, le char de la déesse Freja est tiré par ces immenses chats.

Calme et facile à vivre, il aime aussi voyager. La vie en appartement peut lui convenir à condition d'y trouver des jeurs et arbres à chat, car c'est un grand grimpeur.





Organisée par l'association féline Nord Picardie (AFNP), l'exposition est ouverte de 10h à 18h. Entrée 5 € pour les adultes et 3€ pour les enfants de moins de 8 ans.