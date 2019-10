“Le Christ moqué” adjugé pour 19,5 millions d'euros

Senlis: #Cimabue 24 180 000 pour la collection Alana : on pourrait peut être même l’accrocher dans l’expo de @jacquemartandre pic.twitter.com/1nmJCZUTEi — Carole Blumenfeld (@CarolBlumenfeld) October 27, 2019

Expertisé comme faisant partie de l'oeuvre de Cimabue, un grand maître de la peinture italienne du XIIIe siècle, "Le Christ moqué" a été découvert en septembre, dans une maison à Compiègne dans l'Oise.L'oeuvre était accrochée entre la cuisine et le salon chez une nonagénaire partie en maison de retraite.Philomène Wolf est commissaire-priseur, c'est elle qui était chargée de débarrasser l'habitation. "Dans cette centaine d’objets, il y avait ce petit tableau donc un pressentiment peut-être d’une chose extraordinaire et rare à ce moment-là. On se dit non ça ne doit pas aller en déchetterie".De petite taille (25,8 cm sur 20,3 cm), le tableau n'est qu'un fragment d'une oeuvre découpée au XIXe siècle. Deux autres pièces sont connues, l'une est à New-York, l'autre à Londres.Les Compiégnois ont pu venir l'admirer à l'Hôtel de ville de Compiègne où il a été exposé avant de partir pour l'hôtel des ventes de Senlis Selon Dominique Coënt, commissaire-priseur, l'estimation entre 4 et 6 millions d'euros limitait le nombre d'acquéreurs. "Les acheteurs pour ce type d’objets sont peu nombreux, peut-être une dizaine ou une quinzaine. Des gens qui viennent des Etats-Unis, de partout dans le monde et après il y a toutes les personnes qui entendent cette histoire formidable et il y en a qui pensent avoir des Cimabue chez eux, donc ils nous les apportent gentiment, j’ai même presque envie de dire religieusement parce qu’ils ont la même taille que le tableau mais hélas ils ne sont pas du XIIIe siècle".La vente a eu lieu ce dimanche à Senlis dans une salle comble. Le marteau de Dominique Coënt est tombé àsoit 24 180 000 euros frais compris.Le tableau aurait été acquis par un acheteur présent dans la salle, travaillant pour la collection Alana, l'une des plus prestigieuses institutions privée d'art de la renaissance italienne, basée aux USA.